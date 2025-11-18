Socialità cultura e sostenibilità | nasce l’Orto comunitario biologico di Arezzo

Al via l’esperienza del primo Orto Comunitario Biologico di Arezzo. Il progetto è promosso dell’associazione Maturamente che ha concretizzato una rete con più realtà pubbliche e private per dar vita a uno spazio multifunzionale con una triplice finalità produttiva, sociale e formativa, offrendo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

