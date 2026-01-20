Turismo | nasce il fondo di investimento TT2 a caccia di startup traveltech italiane

È stato annunciato il fondo di investimento TT2 – Travel Tech 2, nato con l’obiettivo di supportare startup italiane ed europee nel settore TravelTech B2B e SaaS. Con sedi in Spagna, Olanda e Italia, il fondo mira a favorire lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per il turismo, contribuendo a rafforzare il valore e le competenze nel comparto a livello europeo.

Tra il 30 dicembre 2025 e il 7 gennaio 2026, le strutture ricettive italiane hanno registrato un tasso di saturazione del 47,8%, con un aumento di 2,6 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

