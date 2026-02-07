Napoli sempre sette assenti | fuori pure Di Lorenzo almeno rientra Rrahmani
Il Napoli affronta ancora una volta una partita con diverse assenze. Questa volta, fuori Di Lorenzo, mentre Rrahmani torna disponibile, almeno per questa volta. La squadra fa i conti con un numero elevato di infortunati e si prepara a giocare senza alcuni dei suoi titolari. La situazione resta complicata per gli azzurri, che cercano di adattarsi alle tante assenze in un momento cruciale della stagione.
Napoli, sempre sette assenti: fuori Di Lorenzo, dentro Rrahmani Il Napoli deve sempre fronteggiare l’emergenza infortuni. Qualcosa si muove, c’è stato un lieve miglioramento però la squadra ha subito il grave contraccolpo dell’infortunio a Di Lorenzo che starà fuori un mese e mezzo (si è anche operato al piede, oltre alla diagnosi di distorsione di secondo grado al ginocchio). Qualcuno è sulla via del recupero, come Politano e Mazzocchi che dovrebbero rientrare già in settimana in Coppa Italia contro il Como. Anche Gilmour potrebbe essere convocato per la partita contro la Roma di domenica prossima. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Genoa-Napoli, rientra Rrahmani: probabili formazioni e assenti
A Marassi, la partita tra Genoa e Napoli si avvicina con alcune novità.
Roma-Napoli, la moviola di Calvarese: su Koné-Rrahmani il Var è tagliato fuori
Napoli-Fiorentina 2-1. Distorsione per Di Lorenzo; Napoli, sempre sette assenti: fuori pure Di Lorenzo, almeno rientra Rrahmani.
Napoli, tutti i problemi di Conte: la strada azzurra verso Juventus e ChelseaNulla è ancora perso. Né in campionato né in Champions. Ma tutti i problemi del Napoli si sono accumulati partendo da un errore strategico ovvero quella di credere di avere ... ilmattino.it
De Laurentiis esalta il Napoli: Favolosi! Cosa avremmo fatto senza i 9 assenti?De Laurentiis esalta il Napoli: Favolosi Non solo. De Laurentiis, nel suo post su X, ha voluto evidenziare anche un altro fatto. Bellissima partita! Napoli favoloso. Con i 9 giocatori assenti per ... corrieredellosport.it
Dopo aver falsato la partita Juventus-Napoli di sette giorni fa con lo scandaloso mancato rigore per il fallo di Bremer su Hojlund che avrebbe permesso al Napoli di andare sull’1-1, gli arbitri (questa volta al VAR c’era Maresca, quello che con Guida ha chiesto x.com
