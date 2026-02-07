Il Napoli affronta ancora una volta una partita con diverse assenze. Questa volta, fuori Di Lorenzo, mentre Rrahmani torna disponibile, almeno per questa volta. La squadra fa i conti con un numero elevato di infortunati e si prepara a giocare senza alcuni dei suoi titolari. La situazione resta complicata per gli azzurri, che cercano di adattarsi alle tante assenze in un momento cruciale della stagione.

Napoli, sempre sette assenti: fuori Di Lorenzo, dentro Rrahmani Il Napoli deve sempre fronteggiare l’emergenza infortuni. Qualcosa si muove, c’è stato un lieve miglioramento però la squadra ha subito il grave contraccolpo dell’infortunio a Di Lorenzo che starà fuori un mese e mezzo (si è anche operato al piede, oltre alla diagnosi di distorsione di secondo grado al ginocchio). Qualcuno è sulla via del recupero, come Politano e Mazzocchi che dovrebbero rientrare già in settimana in Coppa Italia contro il Como. Anche Gilmour potrebbe essere convocato per la partita contro la Roma di domenica prossima. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, sempre sette assenti: fuori pure Di Lorenzo, almeno rientra Rrahmani

Approfondimenti su Napoli assenze

A Marassi, la partita tra Genoa e Napoli si avvicina con alcune novità.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Napoli assenze

Argomenti discussi: Napoli-Fiorentina 2-1. Distorsione per Di Lorenzo; Napoli, sempre sette assenti: fuori pure Di Lorenzo, almeno rientra Rrahmani.

Napoli, tutti i problemi di Conte: la strada azzurra verso Juventus e ChelseaNulla è ancora perso. Né in campionato né in Champions. Ma tutti i problemi del Napoli si sono accumulati partendo da un errore strategico ovvero quella di credere di avere ... ilmattino.it

De Laurentiis esalta il Napoli: Favolosi! Cosa avremmo fatto senza i 9 assenti?De Laurentiis esalta il Napoli: Favolosi Non solo. De Laurentiis, nel suo post su X, ha voluto evidenziare anche un altro fatto. Bellissima partita! Napoli favoloso. Con i 9 giocatori assenti per ... corrieredellosport.it

Per una passeggiata, un caffè o una dichiarazione d’amore, vediamo quali sono i sette luoghi più romantici di Napoli. facebook

Dopo aver falsato la partita Juventus-Napoli di sette giorni fa con lo scandaloso mancato rigore per il fallo di Bremer su Hojlund che avrebbe permesso al Napoli di andare sull’1-1, gli arbitri (questa volta al VAR c’era Maresca, quello che con Guida ha chiesto x.com