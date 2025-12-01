Roma-Napoli la moviola di Calvarese | su Koné-Rrahmani il Var è tagliato fuori

Secondo big match stagionale per Davide Massa, ancora una volta all'Olimpico dopo Roma-Inter. L'arbitro della Sezione di Imperia - alla duecentottantanovesima partita in Serie A in carriera - all'Olimpico vive una serata senza troppi fischi e riuscendo a mantenere la soglia tecnica coerente per quasi tutto il match. Il primo episodio clou arriva in occasione del gol di Neres, con il contatto tra Rrahmani e Manu Koné all'inizio dell'azione che porta alla rete del Napoli. Il difensore prende prima il pallone, poi travolge il francese. Massa sceglie una soglia disciplinare altissima sin dai primissimi minuti, non ammonendo né Mancini che interrompe un possibile contropiede di Hojlund trattenendo l'attaccante danese né Lang che entra in ritardo su Svilar. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma-Napoli, la moviola di Calvarese: su Koné-Rrahmani il Var è tagliato fuori

Contenuti che potrebbero interessarti

Roma-Napoli, le pagelle: Lobotka illumina il gioco, Dybala non incide Vai su X

Serie A, Roma-Napoli 0-1: aggancio dei partenopei al Milan in vetta. Atalanta-Fiorentina 2-0 Per la Dea un gol per tempo, Moise Kean colpisce un palo. I toscani restano in fondo alla classifica a pari merito con il Verona sconfitto 2-1 dal Genoa. Pisa-Inter 0-2, - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Napoli, moviola: dubbi sul gol di Neres ma Massa non fischia mai e scontenta tutti - La prova dell’arbitro ligure Davide Massa all’Olimpico nel posticipo della 13esima giornata di serie A Roma- sport.virgilio.it scrive

Roma-Napoli, moviola: c’era fallo ad inizio azione sul gol di David Neres? Tutti gli episodi arbitrali dell'Olimpico - Rivivi con noi tutti gli episodi arbitrali della sfida diretta da Massa. Segnala eurosport.it

Roma-Napoli, la moviola di Cesari: "Non c'è fallo sul gol azzurro, Massa ha fatto benissimo" - Non sono mancate le proteste della Roma in occasione del gol di David Neres che ha deciso il match contro il Napoli. Da napolitoday.it