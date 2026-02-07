Questa mattina a Napoli, il segretario del Pd, Elly Schlein, ha espresso la sua solidarietà al sindaco Gaetano Manfredi. Dopo le minacce e le offese ricevute, Schlein ha detto che lui e tutta la comunità democratica sono vicini a Manfredi, condannando fermamente ogni forma di violenza. La vicenda ha suscitato preoccupazione e ha rafforzato la solidarietà tra i rappresentanti politici locali.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la solidarietà e la vicinanza mia personale e di tutta la comunità del Pd per le offese minacciose ricevute oggi. Come sempre condanniamo con forza le manifestazioni che incitano alla violenza ed escono dalla normale e salutare dialettica democratica. Sosteniamo l'amministrazione di Napoli che sta facendo un lavoro straordinario per la città e per Bagnoli e ne difendiamo l'impegno. Caro Gaetano, siamo con te, vai avanti per rendere sempre più Napoli la città che merita di essere”. Così, in una nota, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein a proposito delle scritte a Bagnoli contro il sindaco Gaetano Manfredi in occasione del corteo contro l'America's Cup. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Napoli: Schlein, 'solidarietà e vicinanza al sindaco Manfredi'

Approfondimenti su Napoli Manfredi

A Palazzo San Giacomo si è svolto un incontro di un'ora tra il segretario regionale del Pd Piero De Luca e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

In questa intervista, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi affronta temi chiave per il futuro della città, tra cui il ruolo di federatore e gli obiettivi di crescita condivisa con i privati.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Manfredi

Argomenti discussi: Elly Schlein a Napoli lascia nelle mani di De Luca jr. i casi di Castellammare e Salerno; Pd, Schlein sulle tensioni nei Comuni campani: Priorità è tenere l'alleanza; Referendum, Schlein ai riformisti: il Pd ha una linea chiara; Pd, Schlein a Napoli: De Luca? Fiducia in partito regionale, tenere insieme la coalizione.

Schlein a Napoli: La priorità è tenere insieme la coalizioneHo fiducia nel lavoro del partito regionale. E' chiaro che per noi la priorita' e' sempre tenere insieme la coalizione progressista, con cui abbiamo recentemente vinto le Regionali ed eletto il presi ... corriereirpinia.it

Elly Schlein a Napoli lascia nelle mani di De Luca jr. i casi di Castellammare e SalernoSchlein a Napoli dribbla i guai Castellammare e Salerno e affida tutto al Pd campano: l'importante è che garantisca il campo largo ... fanpage.it

Napoli, Schlein alla città partenopea facebook

Schlein a Napoli, alta tensione sui sindaci: “Ma ora siamo uniti” x.com