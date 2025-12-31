Napoli intervista al sindaco Gaetano Manfredi | Io federatore? Concentrato sulla città crescita patto con i privati

In questa intervista, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi affronta temi chiave per il futuro della città, tra cui il ruolo di federatore e gli obiettivi di crescita condivisa con i privati. Manfredi si concentra sulle priorità amministrative, sottolineando l'importanza di un lavoro di squadra e di un patto strategico per il rilancio di Napoli, in un contesto politico complesso e in evoluzione.

Allora sindaco Gaetano Manfredi: il governatore Roberto Fico è ancora senza giunta, il primo giorno in Consiglio solo tra quei banchi vuoti non è stato un bel vedere: è stata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, intervista al sindaco Gaetano Manfredi: «Io federatore? Concentrato sulla città, crescita, patto con i privati»

