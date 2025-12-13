Napoli incontro De Luca jr-Manfredi i paletti del sindaco al Pd | fase nuova basta attacchi

A Palazzo San Giacomo si è svolto un incontro di un'ora tra il segretario regionale del Pd Piero De Luca e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Al centro della discussione, i futuri assetti politici e i paletti del sindaco nei confronti del partito, segnando così l'inizio di una fase nuova caratterizzata da un dialogo più strutturato e meno attacchi.

Un faccia a faccia di un?ora a palazzo San Giacomo. Da un lato il segretario regionale dem Piero De Luca, dall?altro il sindaco Gaetano Manfredi per ragionare sugli assetti della nuova. Ilmattino.it Napoli, incontro De Luca jr-Manfredi, i paletti del sindaco al Pd: fase nuova, basta attacchi - Da un lato il segretario regionale dem Piero De Luca, dall’altro il sindaco Gaetano Manfredi per ragionare sugli assetti della ... ilmattino.it

De Luca, l’ultimo sgarbo: via prima di incontrare Fico, solo una telefonata. In Regione applausi al neo governatore - Vincenzo De Luca nega il passaggio di testimone a Roberto Fico in Regione Campania e gli 'concede' solo una telefonata ... msn.com

???? ???? ????????'???????????????????? ???????? ???????????? ???? ???????????? ???????? ???????????? ???????????? ????? La Guerri Napoli ha ricevuto stamani la visita ufficiale del Commissario Tecnico dell’Italbasket Luca Banchi. Alla Alcott Arena si è tenuto un incontro tra i gio - facebook.com facebook

© Ilmattino.it - Napoli, incontro De Luca jr-Manfredi, i paletti del sindaco al Pd: fase nuova, basta attacchi

De Luca - Incontro con i neo-assunti presso il Comune di Napoli (06.12.21)

Video De Luca - Incontro con i neo-assunti presso il Comune di Napoli (06.12.21) Video De Luca - Incontro con i neo-assunti presso il Comune di Napoli (06.12.21)