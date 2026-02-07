Infortunio McTominay le condizioni del centrocampista del Napoli

Durante la partita contro il Genoa, il Napoli ha dovuto affrontare un nuovo infortunio. McTominay si è infortunato durante il match e le sue condizioni sono ancora da valutare. I medici continueranno a monitorare il centrocampista per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. La squadra resta in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Durante la sfida contro il Genoa, il Napoli ha dovuto fare i conti con l’ennesimo problema fisico della stagione. Scott McTominay è stato infatti costretto ad abbandonare il campo nel corso del primo tempo, a causa di una botta al gluteo rimediata in uno scontro di gioco. Un’uscita forzata che ha immediatamente acceso un campanello d’allarme nello staff tecnico azzurro. A preoccupare maggiormente, però, non è tanto il colpo subito a Marassi quanto il dolore persistente con cui il centrocampista scozzese convive ormai da diverse settimane. McTominay ha continuato a stringere i denti, scendendo in campo nonostante il fastidio, ma il rischio di un peggioramento ha spinto lo staff medico e Conte a non correre ulteriori rischi.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su McTominay Infortunio

Dopo oltre due mesi di infortunio, il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa mostra segnali incoraggianti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su McTominay Infortunio

Argomenti discussi: L'ex collaboratore di Conte al Napoli: Con me pochissimi infortuni. De Bruyne? Dubito lo rivedremo; La Guida all’Asta per il fantacalcio: consigli, divisione in fasce e novità dopo mercato e prime giornate; Vergara ora è una realtà: il Napoli batte una buona Fiorentina, Conte riparte; Clamoroso Napoli: già 33 infortuni di cui 24 muscolari! Si salvano solo 4 giocatori.

Infortunio McTominay: cosa è successo e le sue condizioniL'ex United ha sentito un forte dolore al gluteo destro. E' rimasto in campo fino all'intervallo (per non privare Conte di uno slot per le sostituzioni), poi è stato costretto ad alzare bandiera bianc ... corrieredellosport.it

Infortunio per McTominay durante Genoa-Napoli: cosa è successo, la reazione di Antonio ConteInfortunio per Scott McTominay, che ha accusato un problema muscolare. Lo scozzese è uscito all’intervallo di Genoa-Napoli per un problema muscolare: le condizioni. Ancora un infortunio, l'ennesimo in ... fanpage.it

#Juorno #Napoli vince a #Marassi nonostante le prestazioni penose di #Buongiorno e #JuanJesus: #McTominay show e poi infortunio x.com

MCTOMINAY OUT PER INFORTUNIO Non abbiamo più certezze. #McTominay #Fantacalcio facebook