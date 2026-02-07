Infortunio McTominay le condizioni del centrocampista del Napoli
Durante la partita contro il Genoa, il Napoli ha dovuto affrontare un nuovo infortunio. McTominay si è infortunato durante il match e le sue condizioni sono ancora da valutare. I medici continueranno a monitorare il centrocampista per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. La squadra resta in attesa di aggiornamenti ufficiali.
Durante la sfida contro il Genoa, il Napoli ha dovuto fare i conti con l’ennesimo problema fisico della stagione. Scott McTominay è stato infatti costretto ad abbandonare il campo nel corso del primo tempo, a causa di una botta al gluteo rimediata in uno scontro di gioco. Un’uscita forzata che ha immediatamente acceso un campanello d’allarme nello staff tecnico azzurro. A preoccupare maggiormente, però, non è tanto il colpo subito a Marassi quanto il dolore persistente con cui il centrocampista scozzese convive ormai da diverse settimane. McTominay ha continuato a stringere i denti, scendendo in campo nonostante il fastidio, ma il rischio di un peggioramento ha spinto lo staff medico e Conte a non correre ulteriori rischi.🔗 Leggi su Dailynews24.it
Approfondimenti su McTominay Infortunio
Infortunio Zambo Anguissa, le condizioni del centrocampista del Napoli
Dopo oltre due mesi di infortunio, il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa mostra segnali incoraggianti.
Infortunio Freuler, quali sono le condizioni del centrocampista del Bologna? Ecco la situazione attuale
Ultime notizie su McTominay Infortunio
Argomenti discussi: L'ex collaboratore di Conte al Napoli: Con me pochissimi infortuni. De Bruyne? Dubito lo rivedremo; La Guida all’Asta per il fantacalcio: consigli, divisione in fasce e novità dopo mercato e prime giornate; Vergara ora è una realtà: il Napoli batte una buona Fiorentina, Conte riparte; Clamoroso Napoli: già 33 infortuni di cui 24 muscolari! Si salvano solo 4 giocatori.
Infortunio McTominay: cosa è successo e le sue condizioniL'ex United ha sentito un forte dolore al gluteo destro. E' rimasto in campo fino all'intervallo (per non privare Conte di uno slot per le sostituzioni), poi è stato costretto ad alzare bandiera bianc ... corrieredellosport.it
Infortunio per McTominay durante Genoa-Napoli: cosa è successo, la reazione di Antonio ConteInfortunio per Scott McTominay, che ha accusato un problema muscolare. Lo scozzese è uscito all’intervallo di Genoa-Napoli per un problema muscolare: le condizioni. Ancora un infortunio, l'ennesimo in ... fanpage.it
#Juorno #Napoli vince a #Marassi nonostante le prestazioni penose di #Buongiorno e #JuanJesus: #McTominay show e poi infortunio x.com
MCTOMINAY OUT PER INFORTUNIO Non abbiamo più certezze. #McTominay #Fantacalcio facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.