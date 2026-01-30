Napoli-Fiorentina McTominay stremato | Conte valuta se rischiarlo

Dopo l’eliminazione europea, il Napoli si prepara già alla prossima partita. McTominay, dopo aver dato tutto in campo, appare molto stanco e il tecnico Conte sta valutando se rischiarlo o meno per la sfida contro la Fiorentina. La squadra ha bisogno di recuperare energie, ma la decisione finale dipenderà dalla condizione fisica del centrocampista.

Il Napoli non ha tempo per leccarsi le ferite dopo l’eliminazione europea ed è già proiettato verso il prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina, in programma domani al Maradona. Antonio Conte sta valutando con attenzione le condizioni fisiche della squadra, consapevole che alcuni uomini chiave stanno tirando la carretta da settimane senza soste. Tra i casi più delicati c’è quello di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese arriva da una lunga serie di presenze consecutive dal primo minuto e ha speso tantissime energie nella sfida contro il Chelsea. Come sottolinea Repubblica, lo staff dovrà capire se concedergli un turno di riposo oppure stringere i denti e affidarsi ancora a lui. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Il Napoli si trova ad affrontare un momento difficile a causa di numerosi infortuni che hanno ridotto le opzioni a disposizione della squadra.

