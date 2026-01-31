Padre tenta di aggredire la figlia a Cepagatti durante una violenta lite e ferisce un carabiniere | arrestato

Nella notte di Cepagatti, la situazione è sfuggita di mano durante una lite in famiglia. Un padre ha tentato di aggredire la figlia, una ragazza di 19 anni, e nel caos ha ferito anche un carabiniere intervenuto sul posto. I militari sono riusciti ad arrestare l’uomo, che ora si trova in manette. La giovane ha chiamato i soccorsi, spaventata e sotto shock, e la scena si è conclusa con una scena di grande tensione.

