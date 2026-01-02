Sparatoria in strada durante lite con ex moglie arrestati padre e figlio dopo fuga in moto

Nella periferia di Nardò, durante il pomeriggio di Capodanno, si è verificata una sparatoria in strada durante un litigio tra un uomo e la sua ex moglie. L’episodio ha coinvolto anche il padre e il figlio, che sono fuggiti in moto e sono stati arrestati nella notte. La vicenda ha portato all’arresto dei due, traendo conclusione a un episodio di violenza che ha scosso la comunità locale.

NARDO' – Sono finiti in carcere nella notte il 41enne e il figlio quindicenne protagonisti dell'episodio di violenza che si è consumato nel pomeriggio di Capodanno, in via Pompiliano alla periferia di Nardò, quando un 51enne del posto, sceso in strada per difendere la ex moglie del 41enne, è.

Sparatoria a Nardò, ferito un uomo durante una lite familiare - Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri a Nardò, in via Pompiliano, dove una lite familiare è degenerata in una sparatoria. trmtv.it

Durante una lite familiare parte un colpo, ferito un uomo intervenuto per difendere una donna - Un colpo ha ferito un residente della zona, intervenuto per cercare di difendere la donna ... leccenews24.it

