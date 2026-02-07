Napoli Lite in strada all' Arenella donna investita da un gruppo di giovani | Prendevano a calci i suoi cani

Una donna è stata investita da un gruppo di giovani in strada all’Arenella, a Napoli. La lite è scoppiata poco dopo mezzanotte, mentre l’avvocato Gianluca Prisciandaro stava portando a spasso il suo cane in piazza De Leva. I giovani, secondo quanto raccontano alcuni testimoni, avrebbero preso a calci i cani della donna, scatenando un’alterco che poi è degenerato. La donna è finita sotto un’auto investita dai ragazzi, che sono fuggiti subito dopo. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le for

È da poco passata la mezzanotte e l'avvocato Gianluca Prisciandaro sta portando a spasso il suo cane come tutte le sere a piazza De Leva, quartiere Arenella a Napoli, quando diventa il testimone di un incidente. Una donna che spesso incontra proprio a quell'ora, perché anche lei a passeggio con i suoi due cani, viene investita, per fortuna senza essere presa in pieno, da uno scooter che percorre a tutta velocità contromano il tratto iniziale di via Giacinto Gigante, proprio nei pressi dell'abitazione della giovane. Da quel momento è il caos. Perché quando il guidatore si accorge che la donna, 37 anni, ha fotografato la targa, scende dal mezzo e invece di prestarle soccorso la aggredisce verbalmente intimandole di cancellare l'immagine appena scattata e, come se non bastasse, inizia a prendere a calci i suoi poveri animali.

