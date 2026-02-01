Massacrato a calci e pugni finisce in rianimazione dopo lite per i cani | chiesti tre arresti

La Procura ha chiesto tre arresti dopo un violento pestaggio in un quartiere di Roma. Un uomo è finito in rianimazione, colpito a calci e pugni durante una lite scoppiata per la sporcizia dei cani dei vicini. Gli investigatori hanno ricostruito la scena e ora attendono le decisioni del giudice.

Il giudice, dopo l'interrogatorio preventivo nel quale gli indagati ribaltano la versione accusatoria sostenendo di essersi difesi da un'aggressione con un coltello, deciderà se applicare il provvedimento La Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere per tre uomini accusati di avere picchiato selvaggiamente un vicino di casa al termine di una lite per la sporcizia dei cani. L’episodio risale al 13 ottobre a Canicattì. La vittima, colpita con calci e pugni, è ricoverata in rianimazione. Sotto inchiesta tre cittadini rumeni di 20, 35 e 52 anni. Il pubblico ministero Gaspare Bentivegna ha chiesto il carcere e il gip Iacopo Mazzullo, dopo l’interrogatorio preventivo, dovrà decidere se accogliere la richiesta.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

