Napoli l’ex Osimhen vorrebbe un altro calciatore partenopeo al Galatasaray
Napoli si muove per rafforzare il suo attacco. Dopo la partenza di Osimhen, il club sta pensando di portare un altro calciatore partenopeo in Turchia, al Galatasaray. La società sta valutando diverse opzioni per sostituire l’attaccante e mantenere alta la competitività in campionato e in coppa. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma l’interesse c’è ed è concreto.
Il Napoli continua a essere una vetrina di talento capace di attirare l’attenzione dei grandi club europei. Le prestazioni offerte dagli azzurri nelle ultime stagioni non sono passate inosservate e diversi calciatori della rosa partenopea sono finiti stabilmente sui taccuini di società straniere, pronte a muoversi in caso di spiragli sul mercato. Tra i nomi più appetiti c’è senza dubbio Zambo Anguissa. Da mesi il Galatasaray segue con grande interesse il centrocampista camerunense, ritenuto il profilo ideale per rinforzare la mediana del club turco. Nonostante le sirene estere, il futuro di Anguissa sembra però ancora legato all’azzurro.🔗 Leggi su Dailynews24.it
Approfondimenti su Napoli Osimhen
Nessuno in Turchia aveva mai fatto tanto per avere un calciatore: ecco perché Osimhen è al Galatasaray (El Paìs)
Victor Osimhen ha scelto il trasferimento al Galatasaray, suscitando grande interesse e curiosità.
Osimhen, lontano da Napoli, è diventato un leader: la Nigeria (così come il Galatasaray) si affida completamente a lui
Osimhen, ormai lontano dal Napoli, ha assunto un ruolo di leadership sia con la Nigeria che con il Galatasaray.
Osimhen Nerede Oynayacak Diyecek Kadar Futbol Cahili Olamazsn. Galatasaray 3-1 Göztepe.
Ultime notizie su Napoli Osimhen
Argomenti discussi: Juve-Galatasaray in Champions: Osimhen, Icardi, l'ex e tante facce da Serie A ricordando la neve...; Juventus, ai playoff c'è il Galatasaray. Dodici anni dopo la neve di Istanbul; La neve, Osimhen e...Icardi: quanti fantasmi per la Juve e Spalletti contro il Gala!; Noa Lang attacca Conte: Non c'era un trattamento equo, un giorno si saprà la verità.
Osimhen Juventus, l’ex Napoli può diventare la carta vincente di Spalletti: suggestione possibile solo a una condizioneOsimhen Juventus, l’ex Napoli può diventare la carta vincente di Spalletti: suggestione possibile solo a una condizione Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante nigeriano — oggi protagonis ... calcionews24.com
Compagnoni: Napoli, mercato con rimpianti. Osimhen sostituito, Kvara no. Tra due settimane di nuovo da scudettoMaurizio Compagnoni, giornalista Sky, è intervenuto durante Forza Napoli Sempre a Radio Marte. Di seguito, le sue dichiarazioni ... ilnapolionline.com
Osimhen Juve Novità sull'ex Napoli facebook
#Osimhen #Juve Novità sull'ex #Napoli x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.