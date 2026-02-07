Napoli l’ex Osimhen vorrebbe un altro calciatore partenopeo al Galatasaray

Napoli si muove per rafforzare il suo attacco. Dopo la partenza di Osimhen, il club sta pensando di portare un altro calciatore partenopeo in Turchia, al Galatasaray. La società sta valutando diverse opzioni per sostituire l’attaccante e mantenere alta la competitività in campionato e in coppa. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma l’interesse c’è ed è concreto.

