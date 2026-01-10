Osimhen lontano da Napoli è diventato un leader | la Nigeria così come il Galatasaray si affida completamente a lui

Osimhen, ormai lontano dal Napoli, ha assunto un ruolo di leadership sia con la Nigeria che con il Galatasaray. La sua influenza sul campo e fuori è evidente, e le nazionali si affidano alle sue capacità. Dopo la qualificazione dell’Algeria, anche Claude Le Roy ha riconosciuto il suo valore, rimanendo senza parole di fronte alle sue prestazioni e al suo impatto.

Quando si è parlato di lui dopo la qualificazione dell'Algeria, martedì sera, Claude Le Roy è rimasto senza parole. «Sarà un cliente difficile, dovremo gestire Lookman ed Eminem», ha detto l'ex allenatore ai microfoni. L'Equipe scrive con ironia: "Victor Osimhen non domina ancora il calcio africano come Eminem ha dominato per un periodo il rap americano, ma a 27 anni ci si avvicina, stagione dopo stagione, avversario dopo avversario. In questa Coppa d'Africa, tunisini e mozambicani ne sono testimoni". Così è sempre stato: ogni allenatore che l'ha avuto può dirsi sorpreso dalle sue capacità atletiche e non solo.

Osimhen, addio Napoli? Calenda duro: "Non è un pacco da spedire" - Roberto Calenda, agente di Victor, ha pubblicato un messaggio su X per tutelare il suo assistito dopo le ultime voci sul suo futuro. tuttosport.com

#Osimhen, lontano da #Napoli, è diventato un leader: la Nigeria (così come il #Galatasaray) si affida completamente a lui. L'Equipe. A Istanbul è considerato «un uomo d’affari, serio nei dettagli e rilassato nell’atteggiamento». In #Nigeria, invece, è colui che, s - facebook.com facebook

