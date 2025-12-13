Napoli Scott McTominay attira le big d’Europa | valutazione da 70 milioni anche il Real Madrid interessato?

Scott McTominay, centrocampista del Manchester United, sta attirando l'interesse di diversi grandi club europei. Con una valutazione di circa 70 milioni di euro, il suo nome è al centro di voci di mercato, incluso l'interesse del Real Madrid. La sua crescita e le performance recenti lo rendono uno dei protagonisti più ambiti nel panorama calcistico internazionale.

Il nome di Scott McTominay continua a circolare con insistenza sul mercato internazionale e nelle ultime settimane sarebbe finito anche sul taccuino del Real Madrid. Il centrocampista scozzese ha visto lievitare la propria valutazione fino a toccare quota 70 milioni di euro. Il club spagnolo, però, non sarebbe intenzionato a investire una somma così elevata . L'articolo. Dailynews24.it

