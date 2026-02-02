Antonio Conte non ha garanzie da un calciatore del Napoli | impiego ridotto e dubbi sul suo acquisto

Antonio Conte fa sapere di non avere garanzie da parte di Sam Beukema. Dopo la vittoria contro la Fiorentina, l’allenatore ha risposto in modo diretto a chi gli chiedeva del motivo per cui il difensore olandese non sia stato ancora utilizzato, nonostante l’infortunio. Conte ha lasciato intendere che non si fida completamente del suo impiego e che non è ancora sicuro di poter contare su di lui. La situazione resta aperta, e il futuro di Beukema al Napoli non sembra ancora definito.

“Ho scelto di mettere Olivera perché in questo momento mi dà più garanzie, parliamo del nulla”. È quanto dichiarato da Antonio Conte che ha poi lasciato l’olandese in panchina per tutta la gara. L’ex Bologna, arrivato in estate per 30 milioni di euro, era subentrato per gli ultimi minuti della sfida al Chelsea e per l’ultimo quarto d’ora contro la Juventus. Dopo l’infortunio, Conte aveva puntato su di lui sia contro l’Inter che contro il Sassuolo schierando titolare in entrambe le occasioni, ma ultimamente le sue quotazioni sono scese parecchio. Specialmente dopo le dichiarazioni di ieri, sembra evidente che qualcosa sia cambiato e che nonostante gli infortuni, Conte preferisca evitare di puntare su Beukema.🔗 Leggi su Dailynews24.it

