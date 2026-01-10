Napoli il retroscena dell’acquisto di Hojlund in 48h | Mister è fatta Conte si aspetta una nuova chiamata a gennaio
A Napoli, i trasferimenti e le trattative si svolgono spesso lontano dagli occhi del pubblico, ma sono fondamentali per il successo della squadra. L’acquisto di Hojlund in sole 48 ore ne è un esempio, con il club che ha concluso l’accordo rapidamente. Secondo alcune fonti, Antonio Conte si attende un’altra chiamata a gennaio, sottolineando l’importanza delle strategie silenziose che sostengono le ambizioni partenopee.
A Napoli il lavoro dietro le quinte è spesso determinante quanto quello che si vede la domenica al Maradona. In questo senso, il ruolo di Giovanni Manna si è rivelato centrale nella costruzione e nel consolidamento del progetto tecnico guidato da Antonio Conte. Il dirigente azzurro ha dimostrato, fin dal suo arrivo, una capacità rara: . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
