Aggredita a Crans-Montana l'inviata di Ore14 Milo Infante | Atto vergognoso e vigliacco
Nella giornata di ieri, a Crans-Montana, un’inviata di Ore14, Milo Infante, è stata vittima di un’aggressione da parte di uno sconosciuto che le ha lanciato acqua gelata. L’episodio è stato descritto come un gesto vergognoso e vigliacco, suscitando preoccupazione per la sicurezza dei giornalisti sul campo. La redazione condanna fermamente l’accaduto e si augura che siano prese misure adeguate per tutelare i professionisti dell’inform
Ieri pomeriggio anche la giornalista di Ore14, inviata a Crans-Montana, è stata aggredita da uno sconosciuto con una pompa di acqua gelata. Milo Infante commenta i fatti: "Atto vergognoso e vigliacco". 🔗 Leggi su Fanpage.it
