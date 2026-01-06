Aggredita a Crans-Montana l'inviata di Ore14 Milo Infante | Atto vergognoso e vigliacco

Nella giornata di ieri, a Crans-Montana, un’inviata di Ore14, Milo Infante, è stata vittima di un’aggressione da parte di uno sconosciuto che le ha lanciato acqua gelata. L’episodio è stato descritto come un gesto vergognoso e vigliacco, suscitando preoccupazione per la sicurezza dei giornalisti sul campo. La redazione condanna fermamente l’accaduto e si augura che siano prese misure adeguate per tutelare i professionisti dell’inform

Crans-Montana, inviata della trasmissione Ore 14 colpita con acqua gelida: «Atto vergognoso e vigliacco» - Una troupe di Ore 14, la trasmissione su Rai 2 condotta dal lunedì al venerdì da Milo Infante, è stata aggredita ieri a Crans- msn.com

M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «RAI, FLORIDIA: SOLIDARIETÀ A TROUPE AGGREDITE A CRANS-MONTANA» - "Esprimo piena solidarietà ai giornalisti e alle troupe di Uno Mattina e di Storie Italiane aggredite mentre stavano semplicemente facendo il loro lavoro a ... agenziagiornalisticaopinione.it

Alta tensione a Crans-Montana: Troupe Rai aggredita con minacce e insulti al giornalista Domenico Marocchi. A lui e a tutta la Rai la nostra solidarietà. - facebook.com facebook

Troupe Rai aggredita a #Crans_Montan, minacce e insulti al giornalista Domenico Marocchi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.