Rafa Marin sta disputando delle buone prestazioni con il Villarreal, dove è in prestito dal Napoli. Rafa Marin e il possibile riscatto del Villarreal. Il difensore spagnolo ha collezionato 11 presenze in Liga, più due in Coppa del Re e in Champions League. Il Villarreal starebbe dunque pensando di riscattarlo. Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio: Il club iberico dovrebbe versare al Napoli poco più di 12 milioni di euro. Inoltre, il Real Madrid potrebbe riacquistare il giocatore cresciuto nella propria cantera dalla prossima estate. Il Napoli aveva infatti attivato due opzioni di “recompra” per i blancos quando acquistò Marin: 25 milioni per il 2026 e 35 milioni per il 2027. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Rafa Marin sta convincendo il Villarreal a riscattarlo: al Napoli andrebbero più di 12 milioni (Di Marzio)

