Genoa-Napoli gli azzurri hanno perso solo una volta nel 2021 a Marassi dalla stagione 2012 13

Domani alle 18, Genoa e Napoli si sfidano a Marassi per la 24esima giornata di campionato. I precedenti tra le due squadre sono equilibrati: 60 incontri ufficiali, con 21 vittorie del Genoa, 21 pareggi e 18 successi del Napoli. L’ultimo successo azzurro a Marassi risale alla stagione 202425, mentre il Genoa ha battuto il Napoli l’ultima volta nel 2021. La squadra di Spalletti cerca di invertire il trend e conquistare punti importanti in trasferta.

Genoa e Napoli si affronteranno domani, 7 febbraio, alle 18, per la 24esima giornata di campionato. Le statistiche dei confronti tra le due squadre, pubblicate sul sito del Napoli: I precedenti ufficiali tra le due squadre a Marassi sono 60: bilancio di 21 successi del Genoa (ultimo 2-1 nella Serie A 202021), 21 pareggi (ultimo 2-2 nella Serie A 202324) e 18 vittorie del Napoli (ultima 1-2 nella Serie A 202425). Dalla stagione 201213, il Napoli ha perso solo una volta nelle sfide contro il Genoa (2-1 per i rossoblù nel 202021): bilancio rimanente di 16 vittorie azzurre e 8 pareggi, tutte in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Genoa-Napoli, gli azzurri hanno perso solo una volta (nel 2021) a Marassi dalla stagione 2012/13 Approfondimenti su Genoa Napoli Ufficiale, Italia-Irlanda del Nord si giocherà nel fortino: in questo stadio gli azzurri non hanno mai perso Adani: “Napoli-Chelsea? Gli azzurri non hanno mai perso il controllo della gara, la sconfitta deriva da giocate dei singoli” Lele Adani commenta la sconfitta del Napoli contro il Chelsea in Champions. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Genoa Napoli Argomenti discussi: Verso Genoa-Napoli, Conte sorride: due azzurri verso il recupero; Genoa-Napoli: orario e dove vederla in TV e streaming; ?? GENOA-NAPOLI. Quattro azzurri potrebbero recuperare per la sfida di sabato; Genoa-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie. Genoa-Napoli, gli azzurri hanno perso solo una volta (nel 2021) a Marassi dalla stagione 2012/13Genoa e Napoli si affronteranno domani alle 18, per la 24esima giornata di campionato. Le statistiche dei match tra le due squadre. ilnapolista.it Genoa-Napoli, i precedenti: rossoblu avanti per numero di vittorie in casaGenoa e Napoli in campo domani. I precedenti ufficiali tra le due squadre a Marassi sono 60: bilancio di 21 successi del Genoa (ultimo 2-1 nella Serie A 2020/21), 21 pareggi (ultimo 2-2 nella Serie A. tuttonapoli.net Verso Genoa-Napoli, Ostigard lancia la sfida: "Vogliamo battere gli azzurri" Il difensore, anche ex Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match e ha raccontato le emozioni di giocare in uno stadio come il Ferraris. Cosa ne pensate Scarica l facebook " #Conte tosto ma ti tratta da giocatore forte, un allenatore fuoriclasse": #DeRossi apre Genoa-Napoli x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.