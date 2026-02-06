Genoa-Napoli gli azzurri hanno perso solo una volta nel 2021 a Marassi dalla stagione 2012 13

Da ilnapolista.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani alle 18, Genoa e Napoli si sfidano a Marassi per la 24esima giornata di campionato. I precedenti tra le due squadre sono equilibrati: 60 incontri ufficiali, con 21 vittorie del Genoa, 21 pareggi e 18 successi del Napoli. L’ultimo successo azzurro a Marassi risale alla stagione 202425, mentre il Genoa ha battuto il Napoli l’ultima volta nel 2021. La squadra di Spalletti cerca di invertire il trend e conquistare punti importanti in trasferta.

Genoa e Napoli si affronteranno domani, 7 febbraio, alle 18, per la 24esima giornata di campionato. Le statistiche dei confronti tra le due squadre, pubblicate sul sito del Napoli: I precedenti ufficiali tra le due squadre a Marassi sono 60: bilancio di 21 successi del Genoa (ultimo 2-1 nella Serie A 202021), 21 pareggi (ultimo 2-2 nella Serie A 202324) e 18 vittorie del Napoli (ultima 1-2 nella Serie A 202425). Dalla stagione 201213, il Napoli ha perso solo una volta nelle sfide contro il Genoa (2-1 per i rossoblù nel 202021): bilancio rimanente di 16 vittorie azzurre e 8 pareggi, tutte in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

genoa napoli gli azzurri hanno perso solo una volta nel 2021 a marassi dalla stagione 2012 13

© Ilnapolista.it - Genoa-Napoli, gli azzurri hanno perso solo una volta (nel 2021) a Marassi dalla stagione 2012/13

Approfondimenti su Genoa Napoli

Ufficiale, Italia-Irlanda del Nord si giocherà nel fortino: in questo stadio gli azzurri non hanno mai perso

Adani: “Napoli-Chelsea? Gli azzurri non hanno mai perso il controllo della gara, la sconfitta deriva da giocate dei singoli”

Lele Adani commenta la sconfitta del Napoli contro il Chelsea in Champions.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Genoa Napoli

Argomenti discussi: Verso Genoa-Napoli, Conte sorride: due azzurri verso il recupero; Genoa-Napoli: orario e dove vederla in TV e streaming; ?? GENOA-NAPOLI. Quattro azzurri potrebbero recuperare per la sfida di sabato; Genoa-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie.

genoa napoli gli azzurriGenoa-Napoli, gli azzurri hanno perso solo una volta (nel 2021) a Marassi dalla stagione 2012/13Genoa e Napoli si affronteranno domani alle 18, per la 24esima giornata di campionato. Le statistiche dei match tra le due squadre. ilnapolista.it

genoa napoli gli azzurriGenoa-Napoli, i precedenti: rossoblu avanti per numero di vittorie in casaGenoa e Napoli in campo domani. I precedenti ufficiali tra le due squadre a Marassi sono 60: bilancio di 21 successi del Genoa (ultimo 2-1 nella Serie A 2020/21), 21 pareggi (ultimo 2-2 nella Serie A. tuttonapoli.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.