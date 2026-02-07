Napoli a Marassi per la svolta | Conte ritrova Rrahmani ma l’emergenza continua Le scelte

Napoli torna in campo a Marassi per la 24ª giornata di Serie A. Dopo le ultime settimane di difficoltà, la squadra di Conte spera di trovare una svolta. Rrahmani torna in squadra, ma l’emergenza in difesa resta. La partita contro il Genoa di De Rossi si gioca sabato alle 18:00. I partenopei devono subito mettere in chiaro le idee per non perdere ulteriore terreno in campionato.

RITORNO A MARASSI. Per la 24ª giornata di Serie A, il Napoli fa visita al Genoa di Daniele De Rossi (sabato 7 febbraio, ore 18:00). Antonio Conte deve gestire ancora un’emergenza infortuni significativa: out il capitano Di Lorenzo, oltre ai lungodegenti Anguissa, Politano e De Bruyne. La buona notizia è il rientro dal primo minuto di Amir Rrahmani, che prenderà il posto del capitano in difesa. In porta, Alex Meret è favorito (55%) su Milinkovic-Savic. In attacco confermato il tridente leggero con Vergara ed Elmas a supporto di Hojlund. I nuovi acquisti brasiliani, Alisson Santos e Giovane, partiranno dalla panchina nonostante gli ottimi segnali in allenamento. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Amir Rrahmani torna in campo dopo quasi un mese.

Questa mattina ad Castel Volturno, Antonio Conte ha deciso di puntare di nuovo su Amir Rrahmani.

