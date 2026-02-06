Napoli svolta a Marassi | torna Rrahmani Il dato sulle sconfitte senza di lui spiega tutto

Amir Rrahmani torna in campo dopo quasi un mese. Il difensore si è ripreso dall’infortunio muscolare e sarà titolare nella partita di sabato contro il Genoa. Le sconfitte del Napoli senza di lui sono molte, e ora il tecnico conta di avere di nuovo il suo leader in difesa.

IL RITORNO DEL LEADER. Amir Rrahmani ha smaltito l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime quattro gare ufficiali ed è pronto a scendere in campo dal primo minuto nella trasferta contro il Genoa (sabato 7 febbraio). Il rientro del difensore kosovaro è fondamentale per Antonio Conte, soprattutto alla luce dell'infortunio di Di Lorenzo. Un dato statistico certifica la sua importanza: senza Rrahmani in campo, il Napoli ha subito ben 6 delle 9 sconfitte complessive stagionali tra campionato e coppe. La sua presenza restituisce solidità e leadership a un reparto che ha sofferto terribilmente la sua assenza.

