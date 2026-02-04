I russi hanno intercettato per anni i satelliti europei | così Mosca può manipolare traiettorie e rubare dati sensibili

Mosca avrebbe intercettato per anni i satelliti europei, secondo fonti di intelligence. Due veicoli spaziali russi potrebbero aver spiato le comunicazioni di almeno una dozzina di satelliti chiave in Europa. La notizia preoccupa le autorità e apre nuovi interrogativi sulla sicurezza dei dati spaziali del continente.

Due veicoli spaziali russi potrebbero aver intercettato per anni le comunicazioni di almeno una dozzina di satelliti chiave nel Vecchio Continente. Lo rivela il Financial Times, che cita funzionari della sicurezza europea che hanno preferito rimanere anonimi. Secondo le stesse fonti, le intercettazioni, mai segnalate in precedenza, rischiano non solo di compromettere informazioni sensibili trasmesse dai satelliti, ma potrebbero anche consentire a Mosca di manipolarne le traiettorie o addirittura di farli schiantare. La guerra ibrida tra Mosca e l’Occidente. Le manovre dei satelliti russi si inseriscono in un quadro più ampio di intensificazione della cosiddetta «guerra ibrida» tra Mosca e l’Occidente.🔗 Leggi su Open.online

La Russia avrebbe intercettato le comunicazioni di una dozzina di satelliti europei, secondo alcuni funzionari della sicurezza sentiti dal Financial Times.

Il ministro degli Esteri russo, Lavrov, accusa i Paesi europei di voler confiscare gli asset russi congelati, sostenendo che questa mossa deriva dalla mancanza di risorse per sostenere la loro guerra in Ucraina.

«I russi hanno intercettato per anni i satelliti europei»: così Mosca può manipolare traiettorie e rubare dati sensibiliDue veicoli spaziali russi potrebbero aver intercettato per anni le comunicazioni di almeno una dozzina di satelliti chiave nel Vecchio Continente. Lo rivela il Financial Times, che cita funzionari ... msn.com

Il caso dei satelliti chiave dell’Ue intercettati dai russi. Cresce l’allarme: Possono farli schiantareLuch-1 e Luch-2 sono i veicoli di Mosca sospettati di azioni sempre piùà aggressive. Putin dispone di uno dei sistemi di spionaggio spaziale più avanzati. Germania e Regno Unito in particolare, già ne ... msn.com

