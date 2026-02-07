Nel 2025, la Polizia locale di Cesena ha elevato 33.277 multe sulle strade della città. Gli agenti hanno intensificato i controlli per garantire più sicurezza e far rispettare le regole. La maggior parte delle sanzioni riguarda infrazioni comuni come eccesso di velocità e mancato uso del casco. La città si prepara a proseguire con questo ritmo anche nei prossimi mesi.

Nel corso del 2025 la Polizia locale di Cesena ha svolto un’intensa attività di controllo del territorio finalizzata alla sicurezza stradale e al rispetto delle norme del Codice della Strada. Complessivamente sono stati 33.277 gli accertamenti di violazione effettuati. "L’attività della Polizia locale – commenta l’assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini – si inserisce in una strategia complessiva di prevenzione, educazione e presidio del territorio, volta a promuovere comportamenti corretti e una mobilità più sicura e sostenibile. L’aspetto sanzionatorio infatti è solo una costola di un’azione prioritaria che si sviluppa anche attraverso interventi mirati sul territorio come la realizzazione di rotatorie, come avviene in questi giorni in via Madonna dello Schioppo, e di altre opere tese a mettere in sicurezza le arterie stradali particolarmente trafficate e segnate da un alto numero di sinistri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Multe a raffica nel 2025. La polizia locale ne ha fatte 33.277 sulle strade cesenati

Nelle ultime 24 ore, la polizia locale di Verona è intervenuta su sei incidenti che si sono verificati in città.

Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nelle strade grazie a nuove telecamere intelligenti.

