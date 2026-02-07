Multe a raffica nel 2025 La polizia locale ne ha fatte 33.277 sulle strade cesenati
Nel 2025, la Polizia locale di Cesena ha elevato 33.277 multe sulle strade della città. Gli agenti hanno intensificato i controlli per garantire più sicurezza e far rispettare le regole. La maggior parte delle sanzioni riguarda infrazioni comuni come eccesso di velocità e mancato uso del casco. La città si prepara a proseguire con questo ritmo anche nei prossimi mesi.
Nel corso del 2025 la Polizia locale di Cesena ha svolto un’intensa attività di controllo del territorio finalizzata alla sicurezza stradale e al rispetto delle norme del Codice della Strada. Complessivamente sono stati 33.277 gli accertamenti di violazione effettuati. "L’attività della Polizia locale – commenta l’assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini – si inserisce in una strategia complessiva di prevenzione, educazione e presidio del territorio, volta a promuovere comportamenti corretti e una mobilità più sicura e sostenibile. L’aspetto sanzionatorio infatti è solo una costola di un’azione prioritaria che si sviluppa anche attraverso interventi mirati sul territorio come la realizzazione di rotatorie, come avviene in questi giorni in via Madonna dello Schioppo, e di altre opere tese a mettere in sicurezza le arterie stradali particolarmente trafficate e segnate da un alto numero di sinistri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Cesena Polizia
Multe a raffica e altri 6 incidenti in 24 ore a Verona: i controlli della polizia locale
Nelle ultime 24 ore, la polizia locale di Verona è intervenuta su sei incidenti che si sono verificati in città.
Occhi elettronici sulle strade: raffica di sequestri e multe grazie alle telecamere intelligenti
Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle strade grazie a nuove telecamere intelligenti.
Ultime notizie su Cesena Polizia
Argomenti discussi: Raffica di controlli della Polizia di Stato: irregolarità e maxi multe a Villafalletto; Controlli attorno alla stazione centrale, raffica di multe: sequestrato pure un manganello telescopico; ? Più di 1,6 milioni: il comune che incassa ogni giorno 4.440 euro di multe - BresciaToday; Sosta selvaggia a Perugia, multe a raffica della polizia in poche ore.
Bari, lavori nel Tribunale al Libertà: lunghissime code, un concerto di clacson e multe a rafficaIl comitato: «La comunicazione su lavori e disagi non è stata chiara». Code in città anche in strada San Giorgio. Ansia da Brt In via Brigata Regina: si perderanno molti posti auto ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Sosta selvaggia a Perugia, multe a raffica della polizia in poche oreLinea dura contro la sosta selvaggia a Perugia. Sabato sera, in poche ore, gli agenti della polizia locale guidati dalla comandante Nicoletta Caponi hanno sanzionato 15 veicoli. I controlli si sono ... corrieredellumbria.it
Tv7 Tg. . RIFIUTI ABBANDONATI: RAFFICA DI CONTROLLI A VENEZIA - Quasi 37 mila controlli nel 2025 contro l’abbandono dei rifiuti a Venezia. Oltre 2 mila multe e un milione e mezzo di euro spesi per ripulire la città: costi che ricadono su tutta la collettività. facebook
Raffica di controlli dei carabinieri: denunce, patenti ritirate e sanzioni x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.