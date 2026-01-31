Occhi elettronici sulle strade | raffica di sequestri e multe grazie alle telecamere intelligenti

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle strade grazie a nuove telecamere intelligenti. In diversi comuni, queste tecnologie hanno già portato a sequestri di veicoli e multe più rapide e precise. Gli agenti usano gli occhi elettronici per monitorare il traffico e individuare irregolarità, migliorando la sicurezza e riducendo gli incidenti. I numeri parlano chiaro: più controlli e più sanzioni sono in arrivo.

Controlli più efficaci e strade monitorate con strumenti tecnologici avanzati. Nei comuni del territorio la videosorveglianza intelligente sta diventando un alleato sempre più importante per la sicurezza urbana e la prevenzione delle irregolarità alla guida, come dimostrano i numeri diffusi dalla.

