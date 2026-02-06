L’Inter lavora per portare Muharemovic in nerazzurro. Il difensore del Sassuolo è l’obiettivo principale di Ausilio, che ha messo nel mirino il giovane mancino. La Juventus, invece, osserva da lontano, approfittando del vantaggio che ha sulla rivale per la rivendita del giocatore. La situazione resta aperta, ma i nerazzurri sembrano più decisi a chiudere la trattativa.

Muharemovic all’Inter? Marotta punta il mancino del Sassuolo per il post-Acerbi, ma i bianconeri detengono il 50% sulla rivendita. Il calciomercato non dorme mai e, mentre la stagione entra nel vivo, si accende un nuovo infuocato Derby d’Italia fuori dal campo. L’oggetto del desiderio è Tarik Muharemovic, centrale bosniaco classe 2003 che sta incantando con la maglia del Sassuolo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra ha individuato in lui il profilo perfetto per la rivoluzione difensiva del 2026, quando scadranno i contratti di Acerbi e De Vrij. Domenica, al Mapei Stadium, gli occhi di Marotta e Ausilio saranno fissi su di lui, ma la Juventus resta spettatrice tutt’altro che passiva in questa operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Muharemovic all'Inter? Il difensore è l'obiettivo di Ausilio: la Juve osserva da lontano forte del vantaggio. Le ultime

