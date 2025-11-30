Muharemovic Juve sul giocatore c’è anche il forte interesse del Bologna L’Inter rimane alla finestra Le ultime in chiave mercato

Muharemovic Juve, è lui l’obiettivo della difesa. Il 50% del suo cartellino è il vantaggio che la Vecchia Signora userà contro l’Inter. La Juventus ha svelato la sua strategia per rinforzare il reparto difensivo con un affare a costo dimezzato. L’obiettivo è Tarik Muharemovic, difensore centrale bosniaco classe 2003, attualmente al Sassuolo. Nonostante l’interesse di Inter e Bologna, i bianconeri detengono una leva finanziaria unica nel calciomercato. Il vantaggio è netto. La Juventus possiede il 50% dei diritti sulla futura cessione del cartellino di Muharemovic. Questo dettaglio finanziario è un’arma potentissima: la Juve può virtualmente acquisire il giocatore pagando la metà del prezzo che i club rivali, come l’ Inter o il Bologna, sarebbero costretti a versare al Sassuolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Muharemovic Juve, sul giocatore c’è anche il forte interesse del Bologna. L’Inter rimane alla finestra. Le ultime in chiave mercato

Contenuti che potrebbero interessarti

#Juventus #calciomercato #Gila #SSLazio #Muharemovic #Sassuolo Vai su X

Secondo gli ultimi nomi emersi per la difesa, pare che la volontà della #Juventus sia quella di acquistare un giovane di prospettiva da affiancare a #Bremer. Ai nomi di Tiago #Gabriel e #Muharemovic va aggiunto quello di Christian #Mawissa, classe 2005 - facebook.com Vai su Facebook

Mercato Juventus, sfida all’Inter: non solo Muharemovic, è bagarre anche per quest’altro difensore che piace a entrambi i club - Mercato Juventus, sfida all’Inter: non solo Muharemovic, è bagarre anche per quest’altro difensore che piace a entrambi i club La macchina organizzativa della Juventus ha già ingranato la marcia alta ... Secondo juventusnews24.com

Juve, per Muharemovic da battere la concorrenza di Inter e club esteri - Tarik Muharemovic, difensore centrale classe 2003 del Sassuolo e della nazionale bosniaca, resta tra gli obiettivi della Juventus per rinforzare il reparto arretrato a gennaio. Si legge su tuttojuve.com

Muharemovic rinnova, la Juve è un ricordo lontano: "Per me Sassuolo è casa". Ma c'è la percentuale - Il giovane difensore bosniaco ha prolungato il contratto che lo legherà ai neroverdi per altre cinque stagioni. tuttosport.com scrive