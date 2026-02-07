Mostri il c** per guadagnare | Ida Platano non ci sta e replica agli insulti degli hater
Ida Platano risponde agli insulti degli hater, pubblicando alcune storie su Instagram. La donna si stanca delle parole dure e decide di mettere fine ai commenti negativi. Non si lascia intimidire e replica con fermezza, dimostrando di non voler più tollerare il bullismo online.
Ida Platano è stufa degli hater e dei loro messaggi carichi di odio. In una serie di storie pubblicate su Instagram li ha messi a tacere.🔗 Leggi su Fanpage.it
