La Rai stoppa Sigfrido Ranucci | Basta ospitate a La7 Lui replica | Non ci sono limiti per presentare libri

La Rai ha messo un freno alle ospitate di Sigfrido Ranucci. La richiesta ufficiale arriva da dentro l’azienda, che ha chiesto al giornalista di ridurre le apparizioni su La7 per evitare conflitti di interesse legati alla promozione del suo libro. Ranucci ha risposto che non ci sono limiti a presentare libri e che continuerà a partecipare come ha sempre fatto. La vicenda si svolge nel silenzio, ma crea già qualche malumore tra colleghi e spettatori.

La Rai avrebbe chiesto a Sigfrido Ranucci di limitare le presenze a La7 per promuovere il suo libro attraverso una comunicazione interna. Il conduttore di Report avrebbe replicato: "Non ci sono limiti previsti". Scoppia il caso.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

