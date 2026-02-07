Mosaner | Io e Costantini non siamo amici ma meglio così E il curling non è mica noioso

Mosaner rompe il ghiaccio e dice che con Costantini non è un’amicizia, ma non gli dà fastidio. “Il curling non è mica noioso”, aggiunge. Ricorda anche quei quattro anni fa, quando l’oro alle Olimpiadi è stato un momento di gioia, anche se un po’ appannato dall’atmosfera pesante del Covid.

L’oro, anche dopo quattro anni, non si ossida. Amos Mosaner a Pechino 2022 ha vinto con Stefania Constantini e portato il curling nelle homepage dei siti italiani, tra le notizie di apertura dei telegiornali, nelle chiacchiere alle macchinette del caffè. A Cortina, rivedremo scene familiari: Stefania con l’espressione tesa e il sorriso dolce, Amos con lo sguardo concentrato e una mano sulla barba quando studia una strategia. Tornano da campioni uscenti e da campioni del mondo, perché per tre anni si sono allontanati - ognuno per sé, più o meno - ma nel 2025, in Canada, hanno vinto di nuovo. Insieme. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Amos Mosaner e Stefania Costantini tornano a dominare il curling.

Argomenti discussi: Falsa partenza per Constantini e Mosaner nel curling, ko col Canada dopo il successo sulla Sud Corea; Curling, l’Italia batte la Corea del Sud, poi il ko con il Canada: Ghiaccio lento; Olimpiadi Milano Cortina, il programma: da Constantini-Mosaner a Guignard-Fabbri, gli italiani in gara oggi; Giochi di Milano-Cortina, gli occhi del mondo sull'Italia: stasera la cerimonia di apertura - Milano-Cortina 2026. L'esibizione della stella del pattinaggio Alysa Liu (Video).

Mosaner dà spettacolo, l’Italia si riscatta e manda Ko la SvizzeraAmos e Stefania Costantini ritrovano il feeling con il ghiaccio, si impongono 12-4 e riscattano la brutta sconfitta col Canada. Il trentino ha regalato magie ... altoadige.it

Mosaner e Costantini tornano sovrani del curling: spazzano via la Svizzera con una gara perfettaNettissimo successo e pronto riscatto da parte della coppia azzurra, campione del mondo e olimpica, Stefania Costantini e Amos Mosaner che hanno surclassato ... fanpage.it

Vince l’Italia! Costantini e Mosaner chiudono la porta alla rimonta estone nell’ultimo end, 7-4 il punteggio finale. Terza vittoria in quattro match per gli azzurri, compresa quella di stamattina contro la Svizzera. Avanti! facebook

ULTIM'ORA MILANO-CORTINA Curling, doppio misto: Italia-Estonia 7-4: Costantini-Mosaner a tre vittorie e una sconfitta Azzurri terzi in classifica dietro Gran Bretagna e USA #SkySport x.com