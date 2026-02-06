Mosaner e Costantini tornano sovrani del curling | spazzano via la Svizzera con una gara perfetta

Amos Mosaner e Stefania Costantini tornano a dominare il curling. La coppia italiana ha vinto con un punteggio netto di 12-4 contro la Svizzera, dimostrando di essere in forma e pronti a rilanciarsi dopo le ultime sfide. È stato un successo chiaro e senza appelli, che mette in evidenza la loro abilità sul ghiaccio e la determinazione di tornare ai vertici.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.