Mosaner e Costantini tornano sovrani del curling | spazzano via la Svizzera con una gara perfetta
Amos Mosaner e Stefania Costantini tornano a dominare il curling. La coppia italiana ha vinto con un punteggio netto di 12-4 contro la Svizzera, dimostrando di essere in forma e pronti a rilanciarsi dopo le ultime sfide. È stato un successo chiaro e senza appelli, che mette in evidenza la loro abilità sul ghiaccio e la determinazione di tornare ai vertici.
Nettissimo successo e pronto riscatto da parte della coppia azzurra, campione del mondo e olimpica, Stefania Costantini e Amos Mosaner che hanno surclassato la Svizzera alla seconda uscita sul ghiaccio con un perentorio 12-4.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Mosaner Costantini
Olimpiadi Milano-Cortina oggi in TV, programma e orari degli italiani in gara: Constantini e Mosaner nel curling
Questa mattina le Olimpiadi Milano-Cortina arrivano in TV con le gare degli italiani.
Milano Cortina 2026, azzurri in gara oggi: dal curling di Constantini e Mosaner all’hockey, orari e dove seguirli
Oggi gli azzurri scendono in pista a Milano e Cortina per i primi eventi dei Giochi Invernali.
Ultime notizie su Mosaner Costantini
Argomenti discussi: Olimpiadi, Da Costantini-Mosaner a Matteoli: gli azzurri in gara oggi; Costantini-Mosaner, è curling-mania gli azzurri vanno a caccia del bis olimpico; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, gli italiani in gara oggi: Mosaner e Costantini nel curling; Come sarà la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, le prime con doppio braciere.
PARTENZA DECISA! Constantini/Mosaner demoliscono la Corea del Sud nel primo match delle Olimpiadi!L'Italia ha esordito con una brillante vittoria nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sconfiggendo la Corea ... oasport.it
Curling: Constantini e Mosaner in campo il 7 febbraioSabato 7 febbraio, Cortina d’Ampezzo sarà teatro di due incontri fondamentali per Stefania Constantini e Amos Mosaner. I due atleti italiani saranno protagonisti nel torneo di curling doppio misto ... it.blastingnews.com
Dopo 23 vittorie consecutive, 1a sconfitta per i campioni olimpici #Mosaner e #Costantini. Il Canada li batte 7-2 nel secondo match della fase a gironi #Curling #MixedDouble x.com
VITTORIA ALL'ESORDIO!! I campioni in carica COSTANTINI - MOSANER partono con un bel successo sulla Corea del Sud nel round robin di doppio misto di CURLING!! Avanti così ragazzi! #ItaliaCurling #OlimpiadiMilanoCortina facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.