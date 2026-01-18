Incidente mortale sulla provinciale Laterza-Altamura | auto fuori strada morto un ragazzo

Questa mattina sulla provinciale Laterza-Altamura si è verificato un incidente che ha causato la morte di un giovane. L'incidente ha coinvolto un SUV con cinque persone a bordo, tutte di età diversa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare il ragazzo coinvolto. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell'incidente.

Incidente mortale questa mattina intorno alle 8 sulla Strada provinciale "laterale" 41 per Laterza. Il sinistro ha coinvolto un Suv con a bordo cinque persone, tutte di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Per uno dei giovani non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe perso il controllo lungo il tratto extraurbano, finendo fuori strada e schiantandosi violentemente. L'urto è stato particolarmente violento e ha distrutto la parte anteriore del mezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

