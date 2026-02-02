Morto dopo la caduta dall’ottavo piano a Milano la svolta sul caso del 31enne | arrestati due amici

La polizia ha arrestato due amici di 45 e 32 anni, sospettati di aver ucciso il 31enne morto dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un palazzo a Pioltello. Gli investigatori hanno fermato i due uomini, che ora sono accusati di omicidio. La vicenda si chiarisce dopo settimane di incertezza, mentre proseguono le indagini per capire cosa sia successo quella notte.

Due uomini di 45 e 32 anni sono stati sottoposti a fermo con l’accusa di omicidio per la morte del 31enne precipitato dall’ottavo piano di un palazzo a Pioltello. I provvedimenti sono scattati al termine delle prime indagini condotte dagli inquirenti. Si tratta di due cittadini di origine colombiana, entrambi irregolari sul territorio italiano ma domiciliati in città. Secondo la ricostruzione finora emersa, il 31enne sarebbe stato spinto nel vuoto al culmine di una violenta colluttazione avvenuta all’interno dell’appartamento. Restano ancora da chiarire i motivi alla base dell’aggressione, su cui proseguono gli accertamenti investigativi.🔗 Leggi su Open.online

Due persone sono state fermate dopo la morte di un uomo che è precipitato dall'ottavo piano di un palazzo a Pioltello.

Un uomo di 31 anni è morto ieri sera a Pioltello dopo essere precipitato dall'ottavo piano di un appartamento nel quartiere Satellite.

