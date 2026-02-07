Fred Smith dei Television addio al bassista che plasmò il suono newyorkese | un’era rock si chiude a 77 anni

È morto Fred Smith, il bassista dei Television, a 77 anni. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per il rock newyorkese. Smith ha contribuito a plasmare il suono della band e resta uno dei protagonisti della scena musicale degli anni Settanta e Ottanta. La notizia ha già fatto il giro tra gli appassionati, che ricordano le sue linee di basso e il ruolo fondamentale nel gruppo.

La musica perde un elemento essenziale del suo tessuto sonoro con la scomparsa di Fred Smith, bassista storico dei Television, avvenuta all’età di 77 anni. La notizia, che ha destato cordoglio tra gli appassionati e i colleghi, è stata diffusa dal gruppo attraverso un post su Instagram, segnando la fine di un’era per una formazione che ha saputo lasciare un’impronta indelebile nella scena rock newyorkese degli anni Settanta e oltre. Smith, figura chiave nell’evoluzione di uno stile che ha saputo coniugare l’energia del punk con la complessità delle strutture jazz, si è spento lasciando un vuoto incolmabile nel panorama musicale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Television Bass

Ultime notizie su Television Bass

Il gruppo rock americano Television si esibisce al CBGB's di New York City il 26 febbraio 1977,con Fred Smith, Tom Verlaine, Billy Ficca e Richard Lloyd. facebook