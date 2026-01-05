Lutto al Tg5 addio a Gianluigi Armaroli | morto lo storico inviato Mediaset a 77 anni
Il mondo del giornalismo italiano si unisce al cordoglio per la scomparsa di Gianluigi Armaroli, storico inviato del Tg5 e volto noto della televisione. Con oltre vent’anni di esperienza come corrispondente dall’Emilia Romagna, Armaroli ha contribuito con professionalità e dedizione all’informazione. La sua scomparsa, avvenuta a 77 anni, rappresenta una perdita significativa per il settore e per tutti coloro che ne hanno apprezzato il lavoro.
Giornalista di lungo corso e volto simbolo del Tg5, Armaroli aveva lavorato per oltre vent’anni come corrispondente dall’Emilia Romagna. L’annuncio del direttore Clemente Mimun. Addio a Gianluigi Armaroli, storico inviato del Tg5 Lutto nel mondo dell’informazione televisiva italiana. È morto all’età di 77 anni Gianluigi Armaroli, storico inviato del Tg5 e firma riconosciuta del giornalismo . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
