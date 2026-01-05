Lutto al Tg5 addio a Gianluigi Armaroli | morto lo storico inviato Mediaset a 77 anni

Il mondo del giornalismo italiano si unisce al cordoglio per la scomparsa di Gianluigi Armaroli, storico inviato del Tg5 e volto noto della televisione. Con oltre vent’anni di esperienza come corrispondente dall’Emilia Romagna, Armaroli ha contribuito con professionalità e dedizione all’informazione. La sua scomparsa, avvenuta a 77 anni, rappresenta una perdita significativa per il settore e per tutti coloro che ne hanno apprezzato il lavoro.

Lutto al Tg 5, è morto lo storico inviato Gianluigi Armaroli: il giornalista aveva 77 anni - È morto a 77 anni il giornalista Gianluigi Armaroli, storico inviato del Tg5, da diversi anni in pensione. fanpage.it

Lutto in tv. Il cordoglio del presidente De Pascale per la morte del giornalista Mediaset Gianluigi Armaroli - Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, a nome di tutta la Giunta regionale, esprime il cordoglio per la morte, di Gianluigi Armaroli per decenni storico corrispondente ... corrierecesenate.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.