Morte di Patrizia Nettis il gip dispone nuove indagini | accertamenti su telefoni e tabulati

La procura di Fasano ha deciso di riaprire le indagini sulla morte di Patrizia Nettis, la giornalista di 41 anni trovata senza vita nella sua casa il 29 giugno. Il giudice ha disposto nuovi accertamenti, tra cui l’analisi di telefoni e tabulati, per fare chiarezza su quanto accaduto. Le domande sulla sua morte restano aperte e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Accolta l’opposizione dei familiari alla richiesta di archiviazione. Si indaga per minacce e istigazione al suicidio: verifiche sulle celle agganciate la notte della tragedia Si riapre il fascicolo sulla morte di Patrizia Nettis, la giornalista 41enne trovata priva di vita la mattina del 29 giugno 2023 nella sua abitazione nel centro di Fasano. Come riporta BrindisiReport, la gip del tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, ha accolto l’opposizione presentata dall’avvocato Giuseppe Castellaneta, legale dei familiari della donna, contro la richiesta di archiviazione avanzata dal pm Giuseppe De Nozza.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Patrizia Nettis Patrizia Nettis, no all'archiviazione dell'inchiesta sulla morte: disposte nuove indagini anche sul telefono del sindaco La famiglia di Patrizia Nettis non accetta l’archiviazione dell’indagine sulla sua morte. Caso Patrizia Nettis, no all’archiviazione: “Nuovi accertamenti sugli uomini che la videro prima della morte” La procura di Fasano ha deciso di non archiviare il caso di Patrizia Nettis, trovata morta nella sua casa a giugno. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Patrizia Nettis Argomenti discussi: Morte Patrizia Nettis, nuove indagini: perizia sui telefoni dell’imprenditore indagato e del sindaco; Giornalista trovata morta in casa: il gip dispone nuovi accertamenti investigativi; Patrizia trovata morta in casa a Fasano, no del gip all'archiviazione: ma l'ipotesi di indagine resta il suicidio; Patrizia Nettis, riaperte le indagini sulla giornalista trovata impiccata a Fasano: disposta una perizia sui cellulari di un imprenditore e del sindaco. Morte giornalista Patrizia Nettis, gip dispone ulteriori indagini: No ad archiviazioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte giornalista Patrizia Nettis, gip dispone ulteriori indagini: No ad archiviazione ... tg24.sky.it Caso Patrizia Nettis, no all’archiviazione: Nuovi accertamenti sugli uomini che la videro prima della morteIl caso di Patrizia Nettis, la 41enne trovata morta nel giugno 2023 nella sua casa di Fasano, non verrà archiviato ... fanpage.it Riaperte le indagini sulla morte di Patrizia Nettis, la giornalista 41enne trovata senza vita il 29 giugno 2023 nel suo appartamento a Fasano, in provincia di Brindisi, città dove lavorava come addetta stampa del Comune. La gip del Tribubale di Brindisi, Vilma G - facebook.com facebook Le indagini sulla morte della giornalista pugliese Patrizia Nettis non devono essere archiviate, anzi devono continuare per approfondire alcuni aspetti tecnici. Ne è convinta la gip del Tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, che ha deciso di accogliere l'opposizione d x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.