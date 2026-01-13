Agnes Cristina Piliego scomparsa a Modena la studentessa di 14 anni non si trova da due giorni L’appello della mamma | Aiutateci

Agnes Cristina Piliego, 14 anni, è scomparsa a Modena da due giorni. La giovane si sarebbe allontanata da casa sabato sera, senza il cellulare. La famiglia chiede aiuto e invita chiunque abbia informazioni a contattare le autorità. La sua scomparsa preoccupa e si stanno attivando le ricerche per rintracciarla al più presto.

Si chiama Agnes Cristina Piliego, ha 14 anni, ed è scomparsa da 48 ore. La giovane, residente a Modena, scrive il Resto del Carlino, si sarebbe allontana sabato sera da casa, senza portare il proprio cellulare con sé. Domenica mattina, 11 gennaio, i familiari non l’hanno trovata nel suo letto. Subito è scattata la denuncia, ed è stato attivato il piano di ricerche. Al momento della scomparsa, la 14enne indossava una giacca nera con riflessi grigio scuro, corta in vita, a zip e scarpe nere Nike Air Force 1. L’appello della mamma. La madre della ragazza, Viviana, ha lanciato un appello, dando il consenso alla diffusione della foto: «Era molto attratta da Milano e Torino, ma non abbiamo riscontri sul fatto che possa essere effettivamente lì. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Agnes scomparsa a Modena, la polizia cerca la studentessa di 14 anni Leggi anche: Ore d’ansia a Catania per la scomparsa di una studentessa. L’appello della mamma: “Aiutateci” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fermato per un normale controllo poi portato in carcere, era ricercato. Agnes Cristina Piliego scomparsa a 14 anni, la ragazzina non si trova da due giorni. I genitori: «Aiutateci» - Sono momenti di forte preoccupazione per la famiglia di Agnes Cristina Piliego, 14 anni, nata il 23 settembre 2011, scomparsa nella notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio dalla ... msn.com

