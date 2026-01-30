Lavoratori molisani esprimono frustrazione al Mimit | richiesta di attenzione da parte delle istituzioni

Una delegazione di lavoratori molisani del settore metalmeccanico si è presentata questa mattina al Ministero dello Sviluppo Economico. Volevano consegnare un messaggio diretto alle istituzioni: la situazione non può più aspettare. La protesta, organizzata dall’Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici, riflette anni di frustrazione e insoddisfazione, che i lavoratori vogliono vedere affrontata con decisione.

L’Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici del Molise ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico un’ampia delegazione di lavoratori in stato di forte protesta, portando con sé un messaggio chiaro: la frustrazione accumulata negli ultimi anni non può più essere ignorata. L’incontro, tenutosi a Roma, ha visto rappresentanti delle fabbriche e dei cantieri della regione, soprattutto nel settore delle costruzioni, della meccanica e dei servizi, esprimere preoccupazione per la mancanza di politiche strutturali in grado di sostenere l’occupazione locale. I sindacalisti hanno sottolineato che la situazione non è più solo economica, ma anche sociale: molti lavoratori, soprattutto giovani, si trovano costretti a emigrare per trovare un’occupazione dignitosa, mentre le imprese locali faticano a mantenere il personale a causa della scarsa disponibilità di incentivi e di investimenti pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

