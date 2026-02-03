Cosa hanno scoperto i medici del Milan su Mateta | sembrava l'uomo giusto era un rischio enorme
I medici del Milan hanno esaminato da vicino Mateta e hanno scoperto che, nonostante le aspettative, rappresenta un rischio troppo alto. Il club ha deciso di lasciar perdere e puntare su Fullkrug, l’attaccante già collaudato, per affrontare le prossime sfide in Champions.
Il club rossonero ha scansato un "fosso" e adesso gli resta l'usato garantito (Fullkrug) per lo sprint da Champions. L'obiettivo per la prossima estate è chiaro ma costa tanto.🔗 Leggi su Fanpage.it
