Cosa hanno scoperto i medici del Milan su Mateta | sembrava l'uomo giusto era un rischio enorme

I medici del Milan hanno esaminato da vicino Mateta e hanno scoperto che, nonostante le aspettative, rappresenta un rischio troppo alto. Il club ha deciso di lasciar perdere e puntare su Fullkrug, l’attaccante già collaudato, per affrontare le prossime sfide in Champions.

Il club rossonero ha scansato un "fosso" e adesso gli resta l'usato garantito (Fullkrug) per lo sprint da Champions. L'obiettivo per la prossima estate è chiaro ma costa tanto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Milan Mateta

Un giovane di 18 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto in pieno giorno.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milan Mateta

Argomenti discussi: Pappagalli e cani in spazi angusti: ecco cosa hanno scoperto i carabinieri forestali; Nel Potentino Nucleo Cinofili in azione! Ecco cosa hanno scoperto i Carabinieri; I benefici di bere caffè per gli over 45: ecco che cosa ha scoperto uno studio lungo oltre 20 anni; Perché alcune gravidanze si interrompono presto: cosa hanno scoperto i genetisti.

Cosa hanno scoperto i medici del Milan su Mateta: sembrava l’uomo giusto, era un rischio enormeIl club rossonero ha scansato un fosso e adesso gli resta l'usato garantito (Fullkrug) per lo sprint da Champions ... fanpage.it

Fermato a Bari un tir che trasportava bovini, multa da 8mila euro: cosa hanno scoperto i poliziottiSanzioni per oltre 8.000 euro e fermo di tre mesi per un autoarticolato fermato dalla Polizia Stradale di Bari per irregolarità nel trasporto di bovini. virgilio.it

Salute della prostata: scoperto cosa può aiutare a ridurre il rischio di tumore Nuovi studi fanno luce su cosa fare per proteggersi - facebook.com facebook

Scoperto un pianeta simile alla Terra a 146 anni luce di distanza: cosa sappiamo x.com