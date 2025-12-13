John Elkann non vuole cedere la Juventus Spalletti in conferenza rivela | Ce l'aveva già detto
John Elkann ha ribadito la volontà di mantenere la proprietà della Juventus, respingendo un'offerta miliardaria di Tether. In conferenza stampa, Spalletti ha confermato di aver già ricevuto alcune indicazioni da Elkann, sottolineando l'attaccamento alla storia del club prima della sfida contro il Bologna.
#Spalletti: «Da Vincenzo #Italiano si possono imparare molte cose, lo consigliai anche a #DeLaurentiis» In conferenza stampa: «Fa piacere sentire la forza e la passione di John #Elkann e della famiglia per questo club. Sta a noi dare sostanza e concretezza - facebook.com facebook
