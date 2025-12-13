John Elkann non vuole cedere la Juventus Spalletti in conferenza rivela | Ce l'aveva già detto

John Elkann ha ribadito la volontà di mantenere la proprietà della Juventus, respingendo un'offerta miliardaria di Tether. In conferenza stampa, Spalletti ha confermato di aver già ricevuto alcune indicazioni da Elkann, sottolineando l'attaccamento alla storia del club prima della sfida contro il Bologna.

PROPOSTA Juventus, il gran rifiuto di Elkann: no 1,1 miliardi di euro, perché non vuole cedere il club a Tether - Nei giorni scorsi, la società leader nel settore delle criptovalute guidata da Paolo Ardoino ha formalizzato un'offerta ufficiale. msn.com

