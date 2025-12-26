Tempo di lettura: 2 minuti Alla vigilia della sfida contro l’ Avellino, in programma domani alle 19:30 allo stadio San Nicola, il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini fa il punto sul momento della sua squadra dopo una settimana di lavoro intensa, soprattutto sul piano mentale. “È la prima settimana che riesco a svolgere per intero con il gruppo, anche se stiamo vivendo un momento particolare. Contro il Catanzaro non è arrivata una prestazione confacente ai nostri obiettivi, ma ho visto la giusta consapevolezza da parte di tutti”. Un lavoro mirato soprattutto sulla testa dei calciatori: “Abbiamo lavorato sul cervello dei ragazzi, sulle attenzioni da avere in campo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vivarini: “Contro l’Avellino dobbiamo andare oltre gli ostacoli”

