Ribaltone del Tas di Losanna | gli sciatori russi siano ammessi alle Olimpiadi di Milano Cortina

Con una decisione sorprendente, il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) di Losanna ha annullato il provvedimento di esclusione totale degli sciatori russi e bielorussi dalle competizioni internazionali. Una misura che dura dal giorno dell'invasione russa in Ucraina e che, seppure non senza distinguo e polemiche, sembrava dover riguardare anche le Olimpiadi invernali di Milano Cortina che si apriranno con la cerimonia inaugurale del 6 febbraio 2026 allo stadio di San Siro. Il pronunciamento del Tas di Losanna ribalta la situazione, aprendo la strada alla presenza degli sciatori russi e bielorussi sotto bandiera neutra ai Giochi invernali.

