Monza-Avellino i convocati | Sounas non ce la fa

Questa mattina l’Avellino è partito in direzione di Monza con alcuni problemi fisici. Sounas, uno dei giocatori più in forma, non è riuscito a recuperare in tempo e salterà la partita. La squadra irpina si presenta con qualche titubanza, ma anche con nuove idee tattiche pronte a essere messe in campo. La sfida si avvicina, e i tifosi aspettano di vedere come l’Avellino affronterà questa trasferta.

Tempo di lettura: 2 minuti L' Avellino riparte per Monza con qualche cerotto di troppo, ma anche con nuove soluzioni da mettere sul tavolo. La vittoria sul Cesena ha lasciato in dote tre punti pesanti e qualche grattacapo per Raffaele Biancolino. Alla vigilia della trasferta dell'U-Power Stadium, il tecnico irpino deve fare i conti con un'infermeria tutt'altro che vuota, a partire da Dimitrios Sounas: per il centrocampista greco lesione di basso grado all'adduttore lungo destro, rimediata nella ripresa dell'ultimo match. Stop obbligato e viaggio a Monza rimandato. Non sarà della partita nemmeno Andrea Favilli, alle prese con un edema osseo al calcagno sinistro, mentre prosegue il percorso di recupero per Armando Izzo (lesione al soleo destro) e Justin Kumi, fermato da una lesione distrattiva al flessore della coscia destra.

