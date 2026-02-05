L’abbondanza che fa sorridere Biancolino | l’Avellino si rifà il look per il Monza

L’Avellino si prepara per la sfida contro il Monza con tante scelte in attacco. Raffaele Biancolino ha problemi di abbondanza e deve decidere chi schierare, tra i tanti attaccanti disponibili. La squadra lavora in vista della trasferta all’U-Power Stadium, dove ogni dettaglio può fare la differenza. La squadra è carica e il tecnico si confronta con le scelte da fare, consapevole dell’importanza di questa partita.

Tempo di lettura: 2 minuti Il rebus dell'abbondanza tormenta piacevolmente il tecnico Raffaele Biancolino in vista della cruciale trasferta all'U-Power Stadium contro il Monza. Con la preparazione che prosegue a porte chiuse, l'allenatore dei biancoverdi è chiamato a sciogliere nodi cruciali in ogni reparto, a partire da una difesa dove il rientro di Simic dopo la squalifica rimescola completamente le gerarchie. Nonostante la prova maiuscola di Enrici contro il Cesena, la candidatura del croato resta pesantissima, così come quella di un Cancellotti che nel ruolo di braccetto destro sta garantendo una solidità difficilmente scalfibile.

