Sui monti Sicani tra storia e memoria | viaggio nei borghi fantasma della Sicilia rurale

Esplora i monti Sicani e immergiti in un viaggio tra storie antiche e silenzio. L’associazione Minerva Aps ti invita domenica 21 dicembre alle 9 a scoprire i borghi fantasma della Sicilia rurale, luoghi di memoria e suggestione che raccontano un passato nascosto tra le pieghe della storia. Un’esperienza unica per riscoprire l’anima dimenticata di un territorio ricco di fascino e mistero.

Immagine generica

Un viaggio dentro una Sicilia sospesa tra memoria e silenzio. È l’esperienza proposta dall’associazione Minerva Aps con “I Borghi Fantasma: Un viaggio nella Sicilia rurale”, iniziativa in programma domenica 21 dicembre alle 9 che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei borghi costruiti nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

