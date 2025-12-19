Sui monti Sicani tra storia e memoria | viaggio nei borghi fantasma della Sicilia rurale

Esplora i monti Sicani e immergiti in un viaggio tra storie antiche e silenzio. L’associazione Minerva Aps ti invita domenica 21 dicembre alle 9 a scoprire i borghi fantasma della Sicilia rurale, luoghi di memoria e suggestione che raccontano un passato nascosto tra le pieghe della storia. Un’esperienza unica per riscoprire l’anima dimenticata di un territorio ricco di fascino e mistero.

Un viaggio dentro una Sicilia sospesa tra memoria e silenzio. È l'esperienza proposta dall'associazione Minerva Aps con "I Borghi Fantasma: Un viaggio nella Sicilia rurale", iniziativa in programma domenica 21 dicembre alle 9 che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei borghi costruiti nel.

