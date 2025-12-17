Comuni montani Monti e Canali Pd | Dal Governo un colpo alla schiena al nostro Appennino
Il segretario territoriale del Pd forlivese, Enrico Monti, critica duramente la proposta di revisione dei criteri di classificazione dei Comuni montani annunciata dal ministro Calderoli, definendola un colpo alla schiena per l’Appennino e le zone più fragili. La questione suscita preoccupazione tra gli amministratori locali e le comunità che vivono in queste aree.
“Ancora una volta il Governo italiano vuole mettere a rischio le zone più fragili”. Così il segretario territoriale del Pd forlivese Enrico Monti, commentando la proposta di revisione dei criteri di classificazione dei Comuni montani, annunciata dal ministro Calderoli. “Una proposta irricevibile. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
