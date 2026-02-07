Montemesola e Monteiasi scuola e istituzioni fanno rete

Montemesola e Monteiasi uniscono le forze per i loro studenti. Le due comunità hanno firmato un accordo per rafforzare la collaborazione tra scuola e istituzioni. L’obiettivo è creare una rete che coinvolga sempre di più il territorio, migliorando l’esperienza educativa dei ragazzi e coinvolgendo anche le associazioni locali. La firma di questo patto segna un passo importante verso un’azione condivisa tra scuole, amministrazioni e realtà sociali.

Montemesola e Monteiasi avviano una stretta collaborazione per il futuro dei propri studenti, sigillando un patto educativo che mira a integrare sempre più la scuola con il tessuto sociale e istituzionale del territorio. Un confronto operativo, definito dai partecipanti come "concreto e orientato al futuro", si è tenuto mercoledì 4 febbraio presso l'Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" di Monteiasi, riunendo amministrazioni comunali e il mondo della scuola per delineare le strategie del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2025-2028, con uno sguardo particolare all'anno scolastico 2025-2026.

