monteiasi ladri fanno esplodere bancomat

Un'esplosione nel pieno della notte ha scosso Monteiasi alle tre del mattino del 25 novembre. Nel mirino dei malviventi il bancomat della filiale Monte Paschi di Siena, fatto saltare con la tecnica della marmotta. Il boato ha svegliato numerosi residenti, che hanno subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri delle compagnie di Martina Franca e Grottaglie, ora impegnati nella ricostruzione dell'accaduto attraverso le immagini della videosorveglianza della zona. Il colpo presenta molte analogie con quello registrato solo dieci giorni prima a Montemesola, dove fu preso di mira lo sportello di via Rimembranza.

