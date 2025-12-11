scuola leonardo da vinci i bambini saranno protetti

In seguito a un'interrogazione del Pd sulla sicurezza di via Mallemort de Provence, l’assessore alla scuola Giulia Fondi ha annunciato interventi specifici per garantire la protezione di alunni e famiglie presso la scuola Leonardo da Vinci, inaugurata a maggio 2024. Le misure mirano a migliorare la sicurezza nell’area circostante la scuola, assicurando un ambiente più protetto per i giovani studenti.

Interventi per la sicurezza di alunni e famiglie, sono stati annunciati in consiglio comunale dall’assessore alla scuola, Giulia Fondi, in risposta a un’interrogazione del Pd sulla pericolosità di via Mallemort de Provence in prossimità della scuola Leonardo da Vinci, inaugurata a maggio 2024. "Saranno completati – ha detto Fondi – entro la fine del 2025. Sarà realizzato un ulteriore attraversamento pedonale, rialzato per contribuire al rallentamento della velocità dei veicoli e sarà creata una zona filtro nel giardino della scuola, in accordo con la dirigente, dove i genitori potranno attendere in sicurezza l’uscita dei figli". 🔗 Leggi su Lanazione.it