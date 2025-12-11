Scuola Leonardo da Vinci I bambini saranno protetti
In seguito a un'interrogazione del Pd sulla sicurezza di via Mallemort de Provence, l’assessore alla scuola Giulia Fondi ha annunciato interventi specifici per garantire la protezione di alunni e famiglie presso la scuola Leonardo da Vinci, inaugurata a maggio 2024. Le misure mirano a migliorare la sicurezza nell’area circostante la scuola, assicurando un ambiente più protetto per i giovani studenti.
Interventi per la sicurezza di alunni e famiglie, sono stati annunciati in consiglio comunale dall’assessore alla scuola, Giulia Fondi, in risposta a un’interrogazione del Pd sulla pericolosità di via Mallemort de Provence in prossimità della scuola Leonardo da Vinci, inaugurata a maggio 2024. "Saranno completati – ha detto Fondi – entro la fine del 2025. Sarà realizzato un ulteriore attraversamento pedonale, rialzato per contribuire al rallentamento della velocità dei veicoli e sarà creata una zona filtro nel giardino della scuola, in accordo con la dirigente, dove i genitori potranno attendere in sicurezza l’uscita dei figli". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scuola Leonardo da Vinci. I bambini saranno protetti - Interventi per la sicurezza di alunni e famiglie, sono stati annunciati in consiglio comunale dall’assessore alla scuola, Giulia Fondi, ... Da msn.com
Scuola Leonardo da Vinci, conclusi gli interventi di derattizzazione. Il punto su tutti i lavori fatti - Nelle ultime tre settimane l’amministrazione comunale, come spiega in una nota, "ha effettuato operazioni mirate di derattizzazione, monitoraggio ... Lo riporta piananotizie.it
IC Da Vinci Labico (l’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci) invita famiglie, bambine e bambini all’Open Day di giovedì 11 dicembre 2025: una giornata dedicata alla scoperta degli spazi, dei progetti e dell’offerta formativa della scuola. SCUOLA DELL’INF - facebook.com Vai su Facebook